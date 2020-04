Italiaanse minister van Sport hoopt dat voetballers op 4 mei trainingen kunnen hervatten

De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora schuift 4 mei naar voor als mogelijke datum waarop de spelers van de Serie A weer naar hun club kunnen om te trainen. Dat deed hij in een videoboodschap op Facebook, enkele uren nadat de regering de Italiaanse lockdown, die op 10 maart startte, tot 3 mei verlengde.

“We zien een lichte verbetering, al is de toestand nog altijd dramatisch”, zegt Spadafora. “Eigenlijk is het moeilijk het woord verbetering in de mond te nemen, zolang we nog elke dag het verschrikkelijke nieuws krijgen dat er mensen gestorven zijn.”

Volgens de jongste cijfers overleden vrijdag in Italië 570 mensen aan COVID-19. Dat brengt het dodental in het zwaar getroffen land op 18.849.