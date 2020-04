Thibaut Courtois neemt het opnieuw op tegen F1-piloten

Rode Duivel Thibaut Courtois gaat het in een sim-racekampioenschap opnieuw tegen zes piloten uit de Formule 1 opnemen. De doelman van Real Madrid, die midden maart al elfde werd in de virtuele Grand Prix van Australië, zal tijdens drie avonden, met in totaal zes wedstrijden, in een simulator de degens kruisen met Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi.