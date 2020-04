Marc Van Ranst: “Scholen gaan na paasvakantie niet open”

De kans dat de scholen na de paasvakantie opnieuw opengaan, is heel klein. Dat zei viroloog Marc Van Ranst vrijdag in VTM Nieuws.

Woensdag komt de Veiligheidsraad nog eens samen om te beslissen of de huidige maatregelen verlengd zullen worden na 19 april. “Maar het ziet er niet naar uit dat de scholen terug open zullen gaan. Je kan dat woensdag niet beslissen, er is te weinig tijd om dat te organiseren”, zegt Van Ranst. “De politiek wou een moment om te evalueren of de maatregelen langer moeten duren, maar de kans dat we naar een grote afzwakking zullen gaan, is quasi nihil.” Onderwijsminister werkt al een tijd aan een alternatief van preteaching, waarbij kinderen nieuwe leerstof aangereikt zal worden.

Nog in het nieuws zei Van Ranst dat woon-zorgcentra niet dienen om zieke mensen te behandelen. “Ik zou hopen dat er mensen uit die zorgcentra naar het ziekenhuis gebracht worden. We kunnen van woon-zorgcentra niet verwachten dat zij kleine ziekenhuisjes worden.” Nu er volop gecontroleerd wordt in rusthuizen, is de vraag wat er moet gebeuren met personeel dat wel positief test, maar nog niet ziek is. “Gezond boerenverstand zegt dat wie besmettelijk is beter niet in een omgeving met kwetsbare mensen komt. Maar we zullen moeten zien hoeveel personeelsleden daadwerkelijk besmet zijn.”