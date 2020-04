Geneeskunde voor het Volk schenkt 100 mondmaskers aan Sint-Oda

Pelt / Lommel - De Lommelse afdeling van Geneeskunde voor het Volk heeft vrijdag een lading mondmaskers overhandigd in Sint-Oda.

“Het personeel smeekt om het nodige materiaal om zichzelf en de bewoners te beschermen. Zij staan in de frontlinie maar moeten naar de oorlog zonder wapens, zo kan je niet winnen. Elke dag telt. Daarom zijn we vandaag met GVHV Lommel alvast 100 FFP2-mondmaskers die wij konden missen, gaan afleveren bij Sint-Oda”, vertelt Luc Ectors, dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Lommel en voorzitter van PVDA in Pelt.

“Wij vragen in eerste instantie dat er dringend meer beschermingsmateriaal voorzien wordt om een grotere uitbraak te vermijden. Ook moeten er opleidingen worden gegeven zodat het op de juiste manier kan worden gebruikt, want alleen dan beschermt het. Het personeel brengt in veel gevallen het virus binnen als er geen beschermingsmateriaal is, zo kunnen ze kwetsbare bewoners besmetten. De helft van de mensen in deze instellingen behoort tot de risicogroep. Verdere uitbraken kunnen grote gevolgen hebben. We riskeren in dezelfde situatie te belanden als de woonzorgcentra, waar de situatie vandaag niet meer onder controle is. We weten dat één besmetting op hele korte tijd een zware uitbraak kan veroorzaken als er geen actie ondernomen wordt. Dat vermijden moet nu de prioriteit zijn.”