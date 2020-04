Anderlecht gaf op één jaar tijd meer dan zeven miljoen euro uit aan makelaars

Voetbalclub Anderlecht heeft op één jaar tijd 7.248.280 euro uitgegeven aan betalingen van tussenpersonen. Geen enkele Belgische club doet slechter. Club Brugge is tweede wat betreft makelaarskosten met een bedrag van 5,9 miljoen. AA Gent (4,4 miljoen), Standard (4,3 miljoen) en KRC Genk (3,7 miljoen) vervolledigen de top vijf. De cijfers werden bekendgemaakt in een rapport van de voetbalbond, en komen uit gegevens die de clubs zelf vrijgaven.

Anderlecht maakte eind vorig jaar al bekend dat het ruim 27 miljoen verlies geleden had, en intussen tegen 95 miljoen aan schulden aankijkt. Toen de club midden maart een groot deel van zijn medewerkers op economische werkloosheid zette en de spelers vroeg een maand loon af te staan, liet de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt verstaan dat “de toestand zeer ernstig is voor Anderlecht”. Eerder deze week kwam de club in het nieuws door te vragen om het geld van de Belgische ploeg die Europa ingaan te herverdelen over de andere clubs.

Nog opvallend is het hoge aantal transacties waarbij Creative & Management Group betrokken is. Dat is het makelaarsbedrijf van Mogi Bayat, de topmakelaar die eind 2018 achter de tralies belandde in het kader van operatie Propere Handen. Uit de cijfers van de voetbalbond blijkt nu dat hij tussen 1 april 2019, niet eens een half jaar na zijn vrijlating, en 31 maart 2020 de drukst bevraagde spelersmanager was. Hij was in één jaar tijd als tussenpersoon betrokken bij liefst 44 verschillende transacties, van transfers over contractverlengingen tot het onderhandelen van een ontslagvergoeding.