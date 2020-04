Limburgse burgemeesters doen oproep: “Het komt goed, maar blijf in uw kot”

Hasselt / Sint-Truiden / Genk / Beringen -

Het mooie weer en het verlengde paasweekend doen burgemeesters in onze provincie herhalen dat het nog niet het moment is voor uitstapjes. Het is in dit stadium van het coronavirus echt te vroeg om familie te bezoeken of te barbecueën. In een gezamenlijke oproep vragen de burgemeesters van Hasselt, Genk, Beringen en Sint-Truiden om ook komend weekend de regels na te leven.