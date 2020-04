Egan Bernal bedenkt zich: “Ik hoop dat we de Tour toch kunnen rijden”

Het is in de wielerwereld de grote vraag die nog open staat: gaat de Tour de France komende zomer door? “Ik probeer er niet te veel over na te denken”, zegt Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, in de Italiaanse krant La Repubblica. “Ik hoop natuurlijk dat we de Tour kunnen rijden: voor mezelf, voor mijn team, voor de sport en voor alle fans.”

De 23-jarige Colombiaan zei onlangs nog dat wat hem betreft de Tour beter kan worden uitgesteld. Maar Bernal, één van de kopmannen van Team Ineos, beseft ook dat het voor de sponsors en de hele wielerwereld van belang is dat de belangrijkste wielerkoers komende zomer wel gereden wordt. “Ik train dus thuis door. Niet alleen om te voorkomen dat ik me ga vervelen, maar ook om in vorm te blijven”, aldus Bernal, die vorige maand vanuit Europa terugging naar Colombia en daar meteen uit voorzorg op het coronavirus werd getest. De ranke klimmer bleek het virus niet onder de leden te hebben.

De Colombiaan heeft voor volgend jaar de Ronde van Italië met rood aangestipt. “Ik heb in Italië gewoond, ik heb daar veel vrienden en ik ken de wegen. Het idee was dit jaar de Tour te doen en daarna nog een aantal klassiekers, zoals de Ronde van Lombardije, en dan in 2021 de Giro te rijden. Maar het is nu onduidelijk hoe dit jaar gaat verlopen.”