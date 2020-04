Terwijl wereld in lockdown zit, traint Cristiano Ronaldo met zijn gevolg doodleuk in stadion tweedeklasser

Cristiano Ronaldo heeft de wenkbrauwen doen fronzen in Portugal door op donderdag te gaan trainen in het Estadio da Madeira, de thuishaven van de lokale club C.D. Nacional. De Portugese superster had zijn kinderen en enkele coaches bij zich en sloeg nog doodleuk een praatje met de voorzitter van de plaatselijke tweedeklasser.

“Cristiano Ronaldo mag gerust trainen, zolang hij zich net als iedereen aan de regels houdt. Wij maken geen uitzonderingen”, reageerde Pedro Ramos, het hoofd van volksgezondheid voor de Portugese eilandengroep. “De beste voetballer ter wereld moet een voorbeeld zijn, maar het lijkt me dat Cristiano gewoon een paar minuutjes gesport heeft. Daarom zie ik er geen probleem in.”

Ronaldo is afkomstig van Madeira. Op de site waar hij trainde, is een heel jeugdcomplex naar hem vernoemd. Hij heeft er ook een standbeeld, en kwam vorige week nog in het nieuws met zijn gulle giften in de strijd tegen het coronavirus. De pandemie is overigens al dicht in de buurt van ‘CR7’ gekomen: drie van zijn ploegmaats bij Juventus werden al positief bevonden, waardoor Ronaldo zelf al veertien dagen in quarantaine heeft gezeten.