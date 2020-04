11 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 214

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw elf coronapatiënten overleden. Dat brengt de totale dodenbalans in de ziekenhuizen in Limburg op 214. Wel mochten opnieuw 48 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.

Het coronavirus blijft in Limburg slachtoffers maken. In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw elf coronapatiënten, waarmee de totale dodenbalans op 214 komt. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen ziekenhuis en komt met drie nieuwe sterfgevallen op 63 corona-overlijdens. In het ZOL in Genk staat het totaal met vier nieuwe overlijdens op 28. Ook het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder heeft vier nieuwe sterfgevallen te betreuren en heeft nu 33 corona-overlijdens.

In Sint-Trudo in Sint-Truiden stierven al 50 coronapatiënten en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het AZ Vesalius in Tongeren hebben elk 14 corona-overlijdens te betreuren. Het Mariaziekenhuis in Pelt had tot vorige week donderdag 12 overlijdens. Wel hoopgevend: opnieuw mochten 48 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg op 584 brengt.

