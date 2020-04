Heb jij fam.rocks al gespot?

Neeroeteren

Maaseik - Hoe hou je kinderen bezig in tijden van corona? Daar hebben twee zussen uit Voorshoven een oplossing voor gevonden. Met enkele stenen, verf en penselen hebben ze een toffe familie gecreëerd. Ontmoet fam.rocks!

In deze kei-leuke familie heeft iedereen een unieke persoonlijkheid. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ze gaan graag op reis en hun avontuur begint in Maaseik. Hier liggen ze allemaal verspreid en willen ze graag meegenomen worden naar een volgende bestemming.

De familieleden zijn heel herkenbaar aan hun gezichtjes en op de achterkant staat een verwijzing naar hun fam.rocks Instagramaccount.

Vind je een lid van de gezellige familie, neem ze dan mee naar de volgende locatie en deel dit op Instagram met fam.rocks zodat ze op de hoogte blijven van elkaars belevenissen. Zo is Annie Rocks al van Voorshoven naar Bree gereisd, hierna mocht Annie mee op een fietstocht door de bomen in Hechtel-Eksel. Wie zal Annie hier vinden en meenemen op een volgende uitstap?

De zussen zijn zeer benieuwd hoe ver hun stenen doorheen België, en misschien ook Nederland, kunnen reizen. Stilzitten doen de meiden niet want er zijn al nieuwe familieleden in de maak.

Helpen jullie mee om familie Rocks onvergetelijke reizen te bezorgen?