Alevitische gemeenschap in rouw: ex-mijnwerker Mikail Ates bezweken aan corona

Heusden-Zolder -

De 84-jarige Heusdenaar Mikail Ates is woensdag in revalidatiecentrum Sint-Ursula in Herk-de-Stad in gestorven, hij was besmet met het coronavirus. “Het was zijn missie om zijn kinderen alle kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Hij was een sterke en gulle man, die ons enorm veel heeft bijgebracht”, aldus zijn kinderen.