Nood aan fysiek contact? Zo kan je jouw ‘huidhonger’ stillen

Door de lockdown moeten we het al een tijdje met minder fysiek contact stellen. Je geeft elkaar geen hand meer, knuffelt niet met vrienden, en als je single bent, ben je al helemaal op jezelf aangewezen. “Huidcontact is een basisbehoefte”, zegt de expert nochtans. Gelukkig bestaan er alternatieven om die huidhonger te voeden.

Elkaar knuffelen, een streling over je gezicht, hand in hand lopen, een kusje in je hals, je baby op je borst leggen, lepeltje-lepeltje in bed, je vrienden een stevige hug geven, spetterende seks… Het ...