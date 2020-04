Ine Tiolants: “Mijn lieven Jack en John luisteren in ieder geval mee”

Vandaag hebben we de eer om Ine Tiolants een plek te geven op ons ‘Blijf in uw kot-concertpodium’.

Onze Blijf in uw kot-artieste van vandaag tekende pas een contract met Universal Music. Ine Tiolants, de winnares van Grote Peter Van de Veire Ochtendshow-wedstrijd ‘MNM Rising Star’ staat op de drempel van een mooie zangloopbaan. Met de hulp van onze andere Piet Goddaer (Ozark Henry) legt ze de hand aan heel wat nieuwe nummers. Ine hoopt op deze manier toch nog op een warme en drukke zomer met liefst weer echt contact met het publiek. De zangeres uit Alken bekijkt het met de nodige humor: “Ik werk graag mee aan dit concept om vanuit de woonkamer een concertje aan te bieden aan de bezoekers van deze site en app. Mijn lief Jack, die hangt aan de muur of opgesloten zit in zijn koffer, luistert mee. Hij hangt naast mijn ander lief John en beiden komen goed overeen. Toch leuk als je single bent en je je gitaren een naam hebt gegeven.”

Wil jij iets achterlaten in de digitale hoed? Dat kan via deze Payconiq-code. (Vermeld aub ‘Ine’ als omschrijving). Ook Ine Tiolants staat de opbrengst integraal af aan Een Hart Voor Limburg, tijdens deze crisis meer dan ooit solidair met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.