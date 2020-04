Personeel van wzc De Motten wordt in de bloemetjes gezet

Tongeren - Op vrijdagochtend 10 april kregen in totaal 163 personeelsleden van wzc De Motten een mooie ruiker bloemen aan huis geleverd. Dit was voor ieder personeelslid in het woonzorgcentrum: verpleging & verzorging, paramedische diensten (ergo en kiné), animatie, administratief en logistiek personeel, keuken- en onderhoudspersoneel. Het stadsbestuur van Tongeren zorgde voor de mooie bloemen.

" Het is toch mooi om zo je dag te beginnen en met volle moed weer te strijden tegen Covid-”, zegt zorgkundige Marijke.

"Dikke merci aan de stad Tongeren. compleet verrast, maar dit doet deugd!”, aldus Anita.

"Een mooi gebaar van de stad Tongeren en directie. We blijven ons onvoorwaardelijk inzetten voor onze bewoners!”, vertelt zorgkundige Cindy.

"In De Motten wordt er elke dag het onderste uit de kan gehaald om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. Het zijn moeilijke tijden, maar ik ben blij dat ik deze job doe. Onze bewoners zijn ons heel dankbaar dat we er dagelijks voor hen zijn. Het respect dat we krijgen doet enorm deugd en dan ‘s morgens opstaan met een boeketje bloemen aan de deur, dan begint de dag eens zo goed. Bij deze wil ik de directie en het bestuur enorm bedanken voor het mooie gebaar. Samen staan we sterk, tegen het virus!”, zegt verpleegkundige Lydia in afdeling Het Veld.