Wafels voor woon- en zorgcentrum Ocura!

Beringen - Dankzij Inge Agricola en vrijwilliger Sonja Meurs kon het cateringsbedrijf Sweet Josephine op donderdag 9 april maar liefst 200 wafels afleveren voor alle bewoners van het woon- en zorgcentrum Ocura in Beringen-Mijn? Sonja en Inge deden apart thuis een "wafelenbak in eigen kot" en spraken ter plaatse af om deze wafeltjes af te leveren in veilige omstandigheden (social distancing) ?

Sonja Meurs werkt reeds als vrijwilliger bij Ocura en aangezien dit in corona-tijden ook weggevallen is, vond Sonja het heel fijn om op deze manier toch iets te kunnen betekenen voor "haar mensen". Haar helpende handen waren een dankbaar geschenk voor Sweet Josephine? Ook de eigen bomma die in coronatijden van het ziekenhuis verhuisd is naar dit woonzorgcentrum, wilden ze graag verwennen met een zelfgemaakte lekkernij? Volgens de zorgkundige deed het haar veel plezier? Sweet Josephine blijft proberen om de oudere mensen een hart onder de riem te steken, nu ze hun geliefde familie moeten missen. Vandaar dat ze doorgaat met haar wafelenbak in haar kot? Vandaag bakt ze verder voor het personeel van Ocura.