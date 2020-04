De vierde week in quarantaine zit er bijna op, maar het ziet er niet naar uit dat we binnenkort terug ons ‘gewone leven’ gaan leiden. Komiek Philippe Geubels heeft daarom samen met producer Michael Schack een nummer gemaakt met bijhorende clip, vanuit zijn kot natuurlijk. De plaat heet ‘Ik dans op de wc’ en is een kruising tussen techno en schlager.