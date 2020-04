242 nieuwe besmettingen in Limburg brengen totaal op 3.280

Hasselt - Er hebben opnieuw 242 Limburgers positief getest op het coronavirus, wat het totale aantal bevestigde coronabesmettingen in onze provincie op 3.280 brengt. Opmerkelijk: in Limburg stijgt het aantal nieuwe besmettingen veel sneller dan in de andere Vlaamse provincies.

Het aantal Limburgers dat met zekerheid het coronavirus draagt, is opnieuw fors gestegen. De afgelopen 24 uur testten 242 Limburgers positief op het virus, dat ligt in de lijn van gisteren toen er 249 extra besmettingen waren. Het totale aantal bevestigde besmettingen komt daarmee in Limburg op 3.280. Opmerkelijk: in de andere Vlaamse provincies - die nochtans veel meer inwoners als Limburg hebben - stijgt het aantal nieuwe besmettingen minder fors. In Oost-Vlaanderen is er sprake van 184 nieuwe besmettingen, in West-Vlaanderen 174, in Antwerpen 170 en in Vlaams-Brabant zijn er dat 145. In verhouding met het aantal inwoners wordt Limburg dus dag na dag harder getroffen door het coronavirus en is Limburg nog meer dan de afgelopen weken de zwaarst getroffen provincie. In Limburg zijn momenteel al 38 op 10.000 inwoners besmet met het coronavirus. In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn 24 op 10.000 inwoners besmet, in Oost-Vlaanderen 21 op 10.000, in Antwerpen 18 op 10.000.

26.667 Belgen besmet

In ons land stierven de afgelopen 24 uur opnieuw 325 mensen aan het coronavirus: 114 van hen stierven in de ziekenhuizen, 211 stierven buiten het ziekenhuis, voornamelijk in de woonzorgcentra. “Wat betreft de overlijdens in de ziekenhuizen zijn we zeker dat het om coronapatiënten gaat, in de rusthuizen gaat het vaak ook om vermoedelijke coronagevallen”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Ook werden vandaag nog 171 bijkomende corona-overlijdens in de Vlaamse rusthuizen gerapporteerd - het gaat om sterfgevallen tussen 18 en 31 maart - waarmee de totale dodenbalans in ons land op 3.019 komt. Van die coronadoden stierf 57 procent in het ziekenhuis, 40 procent in een rusthuis en één procent in een thuissituatie. Van twee procent is de plaats niet bekend. Nadat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen twee dagen op rij daalde, is er nu opnieuw een lichte stijging. Zo verblijven in onze ziekenhuizen momenteel 5.610 patiënten, twintig meer dan gisteren. Van die patiënten liggen er 1.278 op intensieve zorgen (-7), 993 van hen worden beademd (+1). Over het hele land testten opnieuw 1.684 mensen positief op het coronavirus, wat het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land op 26.667 brengt.