Oproep. De lockdown door de ogen van kinderen

Voor u en ik brengt de lockdown een heleboel uitdagingen met zich mee, maar ook voor kinderen is deze periode vaak lastig. Wij willen graag kinderen aan het woord laten over hoe zij deze coronaweken beleven.

Hoe gaat het in jullie kot? Maken jullie meer ruzie of net niet, hoe vlot de combinatie van thuiswerkende ouders die ook nog leerkracht moeten spelen, en zijn jullie ouders meer gestresseerd, of maken ze net meer tijd? En de hele dag met broer en zus optrekken in plaats van met je vriendjes te kunnen spelen, hoe gaat dat?

Wil jouw zoon of dochter ons vertellen wat zij van de coronalockdown vinden? Laat het ons hier weten.