Basketclub Phoenix Brussels lijkt komend seizoen dan toch in de EuroMillions Basket League te zullen aantreden. De club heeft daarvoor een stevig dossier in handen, maar moet wel nog wachten op definitieve goedkeuring van de Belgische liga.

“Het is bevestigd: nadat we eerst van rood licht naar oranje zijn gegaan, staat het licht nu op groen om ons avontuur in de eerste klasse voort te zetten”, zo klinkt het in een clubmededeling.

Eind januari ...