Dries Mertens zaait lof over Peltse school die gezichtsmaskers maakt

Pelt - Een groep leerkrachten van TIO in Pelt nam vorig week het initiatief om gezichtsbeschermers te maken voor zorgverleners uit de regio. Ondertussen krijgen ze steun van heel wat vrijwilligers die van thuis uit meewerken.

De actie is ook Rode Duivel Dries Mertens niet ontgaan. Hij uitte zelfs zijn lof in een filmpje op Facebook. “Een van onze leerkrachten kent Eddy Pepels, verzorger bij de Rode Duivels. Blijkbaar waren Eddy en Dries aan de praat geraakt over onze actie. En Dries vond dat zo knap dat hij in een videoboodschap een schouderklopje wou geven”, aldus een woordvoerder van TIO.

LEES OOK. WICO TIO schakelt een versnelling hoger: 1.800 gezichtsbeschermers op één week