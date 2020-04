In totaal zijn er 3.019 mensen overleden door het nieuwe coronavirus in ons land meldt het Crisiscentrum. Daarbij worden ook vermoedelijke gevallen uit woonzorgcentra gerekend. Er werden al 5.806 stalen afgenomen in woonzorgcentra, die worden nu behandeld in het labo.

Er werden 325 sterfgevallen gemeld in de laatste 24 uur, waarvan 114 in de ziekenhuizen en 211 buiten het ziekenhuis. De overlijdens buiten het ziekenhuis zijn sterfgevallen in thuissituaties of in woonzorgcentra ...