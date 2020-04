Belcampagne voor 80-plussers

Maasmechelen - Het lokaal bestuur is gestart met een belcampagne naar alleenstaande 80-plussers in onze gemeente.

Een medewerker van het lokaal bestuur contacteert hen telefonisch en informeert naar de noden in verband met praktisch zaken zoals boodschappen, vervoer of maaltijden.

Ook is er aandacht voor noden inzake zorg, voor hun sociale welzijn en is er tijd om een babbeltje te slaan. In geval hulp nodig is, wordt onderzocht op welke manier dit kan opgelost worden.

De 80-plussers die niet telefonisch bereikbaar zijn, ontvangen een brief waarin hen hulp wordt aangeboden en contactgegevens waar ze terecht kunnen.

Eerder werd al een BoodschappenlijnN (voor 65-plussers en zorgverleners) voor noodzakelijke levensmiddelen en medicijnen opgestart:

Geef je aanvraag door via T 089 48 28 50 (elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur). De boodschappen worden in de namiddag bij jouw thuis afgeleverd.