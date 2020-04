Genk blijft Kisaro steunen ook als er corona is

Genk - Het Genkse Comité Kisaro bouwde met subsidies van het provinciebestuur elf regenwaterputten in de Rwandese heuvels. Dat is niet alleen goed voor de kleine boeren maar kan ook helpen tegen corona.

Het Kisarocomité bouwt jaarlijks een tiental regenwaterputten van 10 à 12 m³ in Kisaro in het Noorden van Rwanda. Dit jaar werden er dat elf omdat de Rwandese frank zakte ten opzichte van de euro.

Met dat water kan een gezin op zijn boerderijtje van vaak niet meer dan een halve hectare de dieren van water voorzien want er is daar geen waterleiding maar deze dagen is dit regenwater ook heel nuttig om de mensen vaak hun handen te laten wassen, want ook in Rwanda is het coronavirus aangeland.

Het werd in Rwanda binnengebracht door een besmette Indiër die op 12 maart een vergadering bijwoonde in de Belgische ambassade in Kigali. De dag erna werd de besmetting vastgesteld. Intussen zijn er reeds meer dan honderd vastgestelde besmettingen maar nog geen overlijdens. Als corona effectief toeslaat wordt dat een catastrofe in dit Afrikaans land.

Gerard Moerman, de man die zes maanden per jaar zorgt voor de coördinatie tussen de ngo in Kisaro en het Comité in Genk vloog op 14 maart terug naar België en volgt met spanning de gebeurtenissen in Rwanda.

De Rwandese overheid greep drastisch in. Op 16 maart werden de scholen gesloten en op 20 maart werden ook alle passagiersvluchten verboden en alle vluchten naar België geannuleerd.

Het virus is nog niet doorgedrongen tot in Kisaro in de heuvels in het Noorden van Rwanda, maar alles laat voorzien dat dit eerstdaags gebeurt. In afwachting nemen de mensen in het project hun voorzorgen. De boeren krijgen alleszins de raad om vaak hun handen met zeep te wassen en de boerderijtjes met een regenwaterput hebben dan een stapje voor.