Turnmeester Koen fietst ‘De Ronde van de Eik’

Wellen - In de eerste week van de paasvakantie bezorgde meester Koen Detré, de turnleraar van BS De Eik, per fiets een paasmandala aan alle leerlingen van de school. Deze mogen de kinderen inkleuren en terugsturen naar hun school, zodat het team er een groot werk mee kan maken.

De turnmeester startte zijn ‘Ronde van De Eik’ in Wellen. Na een rit van bijna 60 km hadden alle leerlingen van Wellen hun briefje in de bus. In de vier dagen daarna deed Koen alle buurgemeenten aan. Op het einde van de week waren er nog enkele uitschieters richting Riemst, Sint-Lambrecht-Herk, Diepenbeek en Geel. Dat maakte dat de meester uiteindelijk 428 km in de benen had!

Op verschillende plaatsen stond er een drankje klaar voor de sportieve leraar en werd er enthousiast gewuifd van achter de ramen.

Ondertussen komen de eerste ingekleurde mandala’s in de brievenbus van de school terecht. De directeur moest een paar keer op en af om alle werkjes veilig de school in te krijgen. De leerlingen van BS De Eik vonden het geweldig om hun meester voorbij te zien fietsen en meester Koen heeft er een goede trainingsweek opzitten waarbij hij ook nog eens kon genieten van al die lachende gezichtjes.