Eerste proces in België tegen man die coronamaatregelen bleef negeren

Het Brusselse parket heeft vrijdag een werkstraf gevorderd tegen Saad A., een 23-jarige man die herhaaldelijk de coronamaatregelen niet heeft nageleefd. Het gaat om het eerste proces in België tegen iemand die de beperkende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus niet respecteert. De jongeman was al vier keer betrapt toen hij op 29 maart een vijfde keer tegen de lamp liep. Toen de politie hem daarop aansprak, zou hij geprobeerd hebben omstaanders aan te zetten tot relletjes.