Bilzen - Een Bilzenaar heeft donderdag voor de twee keer in een maand tijd zijn rijbewijs kwijtgespeeld. Deze keer was het voor 12 uur. De man werd in de Tongersestraat aan de kant gehaald omdat hij niet handenvrij aan het bellen was. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van amfetamines was. Begin maart moest de man zijn rijbewijs ook al inleveren voor rijden onder invloed van verdovende middelen.