Kylie Jenner blijft jongste miljardair ter wereld

Zakenblad Forbes heeft zijn jaarlijkse ‘jonge’ rijkenlijst bekendgemaakt en daar staan onderneemster en realityster Kylie Jenner opnieuw helemaal bovenaan. Vorig jaar lag het blad onder vuur omdat ze Jenner een ‘selfmade’ miljardair noemden.

Amper 22 is ze, maar de oprichtster van onder meer Kylie Cosmetics heeft maar liefst 1 miljard euro op haar bankrekening staan. Daardoor kaapt ze voor de tweede keer op rij de titel ‘jongste selfmade miljardair’ weg. En net daar wringt het schoentje. Vorig jaar kwam er heel wat kritiek op Jenner waardoor Forbes genoodzaakt was om een extra artikel te schrijven over waarom ze de realityster, die geboren werd in luxe, selfmade noemden.

Selfmade

Uit het artikel bleek dat Jenner wel degelijk haar eigen succesvolle bedrijf startte, ongeacht of ze door haar bekendheid een flink duwtje in de rug kreeg. Maar de discussie of ze een selfmade miljardair is, blijft woeden. “Ik ben wel degelijk een selfmade ondernemer”, zei Jenner vorig jaar in een interview met Paper Magazine. “Mijn ouders gaven me niets meer vanaf mijn 15de verjaardag. Het klopt dat ik een platform heb maar ik heb geen geld geërfd.”

Selfmade of niet, volgens de lijst is Jenner op 22-jarige leeftijd de jongste miljardair in de geschiedenis. Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, rijfde ‘pas’ op zijn 23ste zijn eerste miljard binnen.