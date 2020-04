Erika Vlieghe akkoord met uitbreiding doelgroep tests

Erika Vlieghe, Diensthoofd Infectieziekten van het UZ Antwerpen, gaat akkoord met een uitbreiding van de coronatests naar andere doelgroepen. Ze pleit ervoor dat stapsgewijs en georganiseerd te doen, zo verklaarde ze vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

De testcapaciteit op het coronavirus zit al even boven de beoogde 10.000 tests per dag. Nochtans kwam het aantal uitgevoerde tests deze week nauwelijks in de buurt van dat cijfer.

Minister Philippe De Backer (Open Vld), die ervoor moet zorgen dat er voldoende medisch materiaal en tests zijn, wees daarvoor richting de richtlijnen van de experts. Zij schrijven voor eerst symptomatische zorgverleners en patiënten te testen. De Backer wil breder gaan. Hij riep de experten op hun adviezen bij te schroeven, zoniet zou hij volgende week zelf stappen zetten.

“Wij zijn nooit tegen de uitbreiding van testen geweest”, reageerde Erika Vlieghe, die intussen ook de task force voorzit die de corona-exit moet voorbereiden. Ze merkt wel op dat er lange tijd maar een beperkt aantal testen beschikbaar waren, zodat goed moest worden bekeken waar die het best werden uitgevoerd.

Met de uitbreiding van de capaciteit kunnen die volgens haar stapsgewijs worden uitgebreid en kunnen capaciteit en richtlijnen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. De uitbreiding moet “georganiseerd en gestructureerd” gebeuren, benadrukte ze. Het is immers niet zo dat zomaar iedereen altijd kan worden getest.