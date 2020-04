Mast engageert #ondernemerstegencorona

Hasselt - Hasselts storytelling agency Mast verzamelt via ondernemerstegencorona.be getuigenissen van Limburgse ondernemers om samen de coronacrisis positief en verenigd te trotseren. In samenwerking met zaakvoerders van Limburgse ondernemingen richtten ze een online verhalenplatform op met inspiratie, tips en positieve woorden van ondernemers tijdens de coronacrisis.

“Meer dan ooit is dit het moment om Limburgs ondernemerschap te verbinden. Als we onze handen in elkaar slaan en één sterk front vormen, dan kunnen we deze barre tijd samen overwinnen. Het kan wonderen doen om te weten dat je niet alleen bent in deze strijd. We zitten allemaal in dit schuitje en moeten erin geloven dat het goed komt.” zo vertelt Bert, mede-oprichter van Mast.

“We mogen elkaar misschien niet zien, maar toch mogen we elkaar niet uit het oog verliezen. Je leert het meest van elkaar, van andermans ervaringen en strategieën. In Limburg is het ondernemerslandschap al één sterk netwerk. Dat is een mooie eigenschap die we nu zeker kunnen benutten: beroep doen op elkaar, leren uit elkaars aanpak en elkaar motiveren. Precies daarom lanceren we ondernemerstegencorona.be. Een platform waar ervaringen en tips gedeeld worden, met als doel ondernemers te inspireren en een hart onder de riem te steken."

Het initiatief wordt momenteel al gesteund door heel wat topondernemers zoals Lieze Geebelen (Proactify), Herman Verwimp (Mathieu Gijbels), Bart Koninckx (To The Point Events), Ismaël Ben-Al-Lal (Futech) enzovoort. Elke week breidt de website uit met nieuwe inspirerende verhalen. Ondernemers die ook graag aan deze actie deelnemen mogen Mast contacteren via contact@mast-agency.be of een berichtje sturen naar Bert Schols via +32 498 83 75 51.

Want uiteindelijk hebben we allemaal een hart voor Limburg, een hart voor ondernemen, een hart voor elkaar.