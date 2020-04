VN-baas waarschuwt: “Terroristen kunnen van de coronacrisis leren”

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft donderdag gewaarschuwd dat terroristen kunnen leren van pandemieën zoals de coronacrisis om bioterroristische aanslagen te plegen.

“De zwakke punten en slechte voorbereiding die door deze pandemie worden blootgelegd, geven een inzicht in hoe een bioterroristische aanslag er zou kunnen uitzien, en verhogen ook het mogelijke risico daarop”, zei hij donderdag tijdens een virtuele bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad die gewijd was aan het coronavirus. “Niet-gouvernementele groepen zouden toegang kunnen krijgen tot stammen van virussen die voor verwoesting zouden kunnen zorgen in gemeenschappen overal ter wereld”, zei hij ook.

De angst voor bioterroristen is een van de acht bedreigingen voor de internationale stabiliteit die de secretaris-generaal aanhaalde in het kader van de coronacrisis. Daarbij hoort ook het risico dat terreurgroepen profiteren van de crisis om toe te slaan omdat regeringen zijn afgeleid. Ook wees Guterres op mensenrechtenschendingen die samenhangen met het virus. “We zien stigmatisering en haatzaaierij, net als rechts-extremisten en andere radicale groepen die proberen om van de situatie te profiteren”, zei hij.

Guterres riep de leden van de Veiligheidsraad ook op om verenigd te zijn in de strijd tegen het coronavirus en zich solidair te tonen. Hij kreeg daarbij de steun van de leden van de Veiligheidsraad. “Er was een duidelijke vraag naar eenheid in deze zeer uitzonderlijke omstandigheden”, zei de Belgische VN-ambassadeur Marc Pecsteen na afloop van bijeenkomst.