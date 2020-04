Bree -

Het zijn gouden tijden voor de porno-industrie. Tijdens de lockdown surft de Vlaming massaal naar pornosites. Dat ondervindt ook de Vlaamse pornoster Nanoe Vaesen, die donderdagavond te gast was in ‘Gert late night’. “Ik verdien zo tussen de 20.000 à 30.000 euro per maand”, verklaarde ze. “Maar ik ben er ook wel soms vijftien uur per dag mee bezig.” Tijdens haar bezoek maakte ze ook nog enkele filmpjes… vanuit de kajuit van presentator Gert Verhulst. “Wat is die allemaal aan het doen?”