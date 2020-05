Met haar ontslag bij zender Joe dit najaar leek de stem van Leen Demaré (58) definitief geschrapt van de radio. Tot nu: vanaf 16 mei neemt ze op Nostalgie elke zaterdag en zondag het ochtendblok voor haar rekening. “Februari was geen goede maand: ik was moedeloos, er was chaos in mijn hoofd. Kan je je inbeelden hoe blij ik ben dat ik dit nu weer mag doen?”