Wetenschappers spotten bizarre ‘ufo’ onder water

In het Ningaloorif aan de Australische westkust trokken wetenschappers grote ogen toen ze dit vreemde wezen tegenkwamen. Het zweeft door het water en lijkt wel een alien uit de diepzee. Eigenlijk gaat het om een gigantische Siphonophora, beter bekend als een staatkwal.

De biologen in de expeditie waren dolenthousiast wanneer ze deze staatkwal tegenkwamen. “Iedereen was stomverbaasd toen we dit voor het eerst zagen. Staatkwallen komen we wel vaker tegen, maar dit exemplaar was gigantisch en had een ongewone vorm”, zegt bioloog Nerida Wilson van het Western Australian Museum. De buitenste ring van het dier meet maar liefst 47 meter. Een groot en gevaarlijk diertje dus, met lange draden vol stekende tentakels. In Nieuw-Zeeland dubben ze het dier als “a long stringy stingy thingy” (een lang, dradig, stekelig ding).

Een staatkwal is eigenlijk geen echte kwal, maar een neteldier dat bestaat uit duizenden kleine organismen die samenleven. Ze verzamelen zich in een lange rij, waardoor de diertjes eten kunnen lokken en vangen. Dit exemplaar ziet er wat UFO-achtig uit door de opstelling van de diertjes. Volgens de wetenschappers die de Siphonophora ontdekten, is dat een tactiek om meer eten te kunnen vangen.