Veelzijdige Joyce uit Neeroeteren geeft een prachtig Blijf in uw kot-pianoconcert

Neeroeteren - Vandaag hebben we de eer om Joyce Vanderhoydonck een plek te geven op ons ‘Blijf in uw kot-concertpodium’.

Ik ben Joyce Vanderhoydonck, geboren op 20/10/1997 en opgegroeid in Neeroeteren. Onze Blijf in kot-artieste van vandaag is Joyce Vanderhoydonck. Deze getalenteerde zangeres is 22 jaar en groeide op in Neeroeteren. Joyce weet goed wat ze wil: “Al van zolang ik me kan herinneren wil ik muzikant worden, dus van zodra ik naar de kunsthumaniora kon gaan heb ik dat ook gedaan. Ik startte er als pianiste maar wist al snel dat ik eigenlijk veel liever zangeres wilde worden. Op dit moment rond ik mijn laatste jaar af aan het conservatorium in Gent.”

Joyce is momenteel bezig met verschillende projecten. Zo wordt haar eigen soloproject ‘Joyce’ ook ineens haar eindproject op het conservatorium. Ook is ze één van de drie artiesten van het close harmony ensemble Manoesh waarmee ze nu normaliter aan het touren zou zijn. Bovendien geeft ze les op twee Limburgse muziekscholen (Impulse en de Popacademie). “Mijn grote droom is om te kunnen samenwerken met Kommil Foo. Dat zijn echt wel mijn grote helden.” vertelt de zangeres.

U kent Joyce misschien ook van haar deelname aan The Voice van Vlaanderen of van debuutsingle ‘Mag Ik Dan Nog Binnen’? Dit nummer krijgt u tijdens dit concert te horen in een intieme setting aan de piano.

