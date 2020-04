Onze man (40) heeft met zijn vriendin een dochter gekregen: zijn derde, haar eerste. Hier vertelt hij over het reilen en zeilen van zijn nieuw samengesteld gezin. Nu eens met het hoofd boven water, dan eens kopje-onder.

‘Corona benadrukt nog maar eens: alleen zijn, dat kunnen we niet zo goed.’ Die niet mis te verstane boodschap is het onderwerp van een ongelezen mail in mijn inbox. Mijn mailbox puilt tegenwoordig uit ...