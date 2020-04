Hechtel-Eksel is solidair!

Hechtel-Eksel - De gemeente Hechtel-Eksel heeft een aantal initiatieven genomen om mensen die hulp zoeken of een luisterend oor nodig hebben in contact te brengen met vrijwilligers die graag hun hulp aanbieden.

Het OCMW startte vorige week met een belronde naar alle 80-plussers in onze gemeente. Wil jij ook iemand met een babbel verblijden? Of ben of ken je iemand in isolement die een deugddoend telefoontje kan gebruiken? Laat het ons weten via 011 89 12 12 of seniorendienst@hechtel-eksel.be.

Opdat hulpvragers en hulpbieders elkaar nog beter kunnen vinden, riepen we de Facebookgroep Hechtel-Eksel Helpt in het leven. Heb je hulp nodig of bied je hulp met boodschappen doen, medicijnen afhalen, dieren verzorgen, … Post het in de groep en vind elkaar!

Om ook de mensen die niet op Facebook actief zijn te bereiken, maakten we handige burenkaartjes waarmee je hulp kan aanbieden of vragen aan je buren. Download de kaartjes via www.hechtel-eksel.be/hechtel-eksel-helpt, vul je contactgegevens in, steek ze in de bus bij je buren en vind elkaar.

Mensen die door de maatregelen voor kwetsbare groepen (65+ en zieken) in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van familie, buren of mantelverzorgers, kunnen het OCMW steeds contacteren via: 011 89 12 12 – info@ocmwhechtel-eksel.be

Ook dokters, apothekers, kinesisten, thuisverzorgers... kunnen vragen van mensen in nood aan het OCMW doorspelen.