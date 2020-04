Coronatestkits in woonzorgcentra bevatten foute handleiding

Testkits die naar de woonzorgcentra zijn verzonden om personeel en bewoners te testen op corona, bevatten handleidingen die niet overeenkomen met de staafjes (“wissers”) om de tests af te nemen. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Intussen is het Agentschap, dat niet instond voor de verdeling van de kits en handleidingen, begonnen met het versturen van de juiste handleidingen naar de Vlaamse woonzorgcentra.

Er zou in de woon-zorgcentra afnamemateriaal zijn geleverd dat dient om een test via de keel (en de neus) af te nemen. Maar de handleidingen die bij de tests zitten, leggen enkel uit hoe je een test via de neus afneemt. De staafjes voor de keel zijn een pak dikker. Verschillende woonzorgcentra zijn daarom al gestopt met tests afnemen.

Eerder had minister Philippe De Backer (Open VLD) beloofd om 20.000 tests aan de woon-zorgcentra te leveren, waarvan ruim 11.000 voor Vlaanderen.

“We hebben het probleem gesignaleerd aan de federale werkgroep ‘testing’“, zegt woordvoerder Joris Moonen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Zo kunnen zij ook aan de Brusselse en Waalse woonzorgcentra de juiste handleidingen bezorgen. Wij zijn begonnen met verspreiden van de juiste handleidingen in Vlaanderen.”