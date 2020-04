Hartverwarmende telefoonronde breidt uit: voortaan ook 75-plussers opgebeld

Hechtel-Eksel - De telefoonronde naar 80-plussers georganiseerd door het OCMW werd geweldig onthaald. Daarom breiden we onze telefoonlijst graag uit en bellen we voortaan ook alle 75- tot 80-jarigen in Hechtel-Eksel op.

Een leuke babbel doet deugd in deze tijden van sociaal isolement. Vooral senioren kunnen het contact goed gebruiken, al is het vanop afstand. Velen onder hen hebben immers geen internet en verglijden tijdens de coronacrisis in de eenzaamheid. Dat kan zwaar wegen.

Telefoonronde

Daarom belt onze seniorendienst hen dezer dagen op. We vragen alle 80-plussers hoe het met hen gaat, of ze vragen hebben rond het coronavirus en of we iets voor hen kunnen doen. Zo geven we hen het gevoel dat ze niet vergeten worden. Blijkt uit het gesprek duidelijk dat een senior hulp nodig heeft (bv. om boodschappen te doen, of medicijnen bij de apotheek te halen), dan zorgen wij ervoor dat hij/zij door de seniorendienst of een vrijwilliger geholpen wordt.

Dankbaarheid

De 80-plussers reageerden alvast verrast, maar erg dankbaar. En ook door familieleden werden de telefoontjes naar mama, papa, opa of oma geweldig geapprecieerd. Velen gaven ons hiervoor al een pluim, waarvoor dank!

Om deze reden breiden we onze telefoonlijst dan ook graag uit en bellen we voortaan ook alle 75- tot 80-jarigen op om het sociaal isolement te doorbreken.

Belronde

Ken je iemand die graag een telefoontje zou krijgen? Of verblijd je eenzame mensen graag zelf met een babbeltje? Naast vrijwilligers die boodschappen doen, zijn we ook op zoek naar personen die iemand, die tijdens de coronacrisis alleen zit, regelmatig kunnen opbellen. Want even iemand horen, kan het grote verschil maken.

Wil jij je hiervoor inzetten of ken je iemand die blij is met een telefoontje? Contacteer het OCMW via 011/89.12.12 of seniorendienst@hechtel-eksel.be