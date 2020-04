Overheid werkt aan regeling om meer asielzoekers in te zetten als seizoensarbeider

Er zit op federaal niveau een beslissing in de pijplijn om meer asielzoekers te kunnen inzetten als seizoensarbeiders in de landbouw. Dat is vernomen bij de Boerenbond. Doordat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders niet in ons land geraken, kampt de landbouw met een tekort. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er in mei tot dertigduizend werkkrachten nodig.