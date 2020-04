Blootsvoets in je kot rondlopen? “Meestal geen goed idee”

De zon schijnt, we moeten de deur niet uit en dat kan uitnodigend zijn om een hele dag op kousenvoeten of zelfs blootsvoets in huis rond te lopen. Dat is geen goed plan, zo zegt podologe Elly Voet.

Als we gaan werken, trekken we ’s morgens sowieso schoenen aan. Thuiswerken nodigt meer uit om een hele dag - als je niet naar de winkel moet, tenminste - in pantoffels of slippers rond te lopen. Of zelfs au naturel op blote voeten.

De vloer onder je voetzolen kan verfrissend aanvoelen, maar doet eigenlijk meer kwaad dan goed. “Als je aan je bureau zit om te werken, kan het geen kwaad om geen of licht schoeisel te dragen. Maar als je aan het huishouden begint - denk wassen, strijken, tuinwerkjes - loop je rond. Zonder stevige schoenen, worden je voeten er moe van”, zegt Elly.

“Blote voeten kiezen immers vaak hun eigen positie, die vaak resulteren in een ingezakte houding . Je kan er op termijn pijnklachten van ondervinden. Aan de rug, enkels, knieën. De kans is reëel dat er na de crisis meer mensen met pijn over de vloer zullen komen.”

De experte zegt dat onze voeten deugd hebben van steun. “Kies daarom ook thuis voor een stevige schoen met veters of velcro, zodat je voeten veilig ingepakt zitten. Beperk de tijd in slippers, op kousenvoetjes of blote voeten tot twee uur per dag. Merk je dat je voeten zwaar vermoeid zijn? Een voetbad verbetert de doorbloeding en werkt verkwikkend, maar houd er rekening mee dat het pijnklachten slechts heel tijdelijk verlicht.” Boodschap begrepen: we gaan alvast op zoek naar nieuwe Belgische sneakers.

