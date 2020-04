Er zijn donderdag gevechten uitgebroken in Centraal-Syrië nadat militanten van Islamitische Staat (ISIS) een aanval uitvoerden op regeringstroepen in de provincie Homs.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zei dat er gevechten woeden tussen de twee partijen in woestijnstad al-Soekhna, in het oostelijke deel van Homs.

De aanval ...