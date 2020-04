9 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 203

Hasselt - Het aantal corona-overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen heeft de kaap van tweehonderd overschreden. Met negen nieuwe overlijdens staat de totale dodenbalans in de ziekenhuizen nu op 203.

In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw negen coronapatiënten, wat het totaal nu al op 203 overlijdens brengt. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt blijft het zwaarst getroffen: met drie nieuwe sterfgevallen staat de teller daar nu op 60 corona-overlijdens. Ook het ZOL in Genk heeft drie nieuwe corona-overlijdens te betreuren, waarmee het totaal daar op 24 komt. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder komt met één nieuw sterfgeval op 29 overlijdens en ook in het AZ Vesalius in Tongeren stierf opnieuw een coronapatiënt, waarmee het totaal daar op 14 komt. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden blijft de balans op 50 corona-overlijdens, het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik heeft in totaal 14 overleden coronapatiënten te betreuren en in het Mariaziekenhuis in Pelt waren er dat - tot vorige week donderdag - 12. Het goede nieuws is dat opnieuw 34 coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal ontslagen patiënten in de Limburgse ziekenhuizen op 529. In totaal verblijven er in de Limburgse ziekenhuizen momenteel 480 coronapatiënten, van wie er 96 op de intensieve zorgen liggen, 71 van hen worden beademd.