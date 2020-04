Scouts Grote-Spouwen op konijnenjacht voor het woonzorgcentrum

Grote Spouwen

Bilzen - Op Witte Donderdag kregen de bewoners van woonzorgcentrum Kristallijn in Grote-Spouwen een leuke verrassing. Enkele leiding van de plaatselijke scouts bezorgden hun zelfgemaakte paasversiering.

Na een oproep van het woonzorgcentrum in de buurtgroep van Grote-Spouwen om paasversiering te maken voor de bewoners, besloot Scouting Reynaert zijn leden op te trommelen via Facebook. Met een zelfgemaakt stappenplan konden de leden hun eigen paaskonijntjes in elkaar knutselen. Uiteindelijk werden er maar liefst zeventig paaskonijntjes geknutseld door leden, leiding, kookmoeders en buurtbewoners van Grote-Spouwen. Leider Maarten, die werkzaam is in het woonzorgcentrum en zich ontzettend hard inzet, was ook heel blij met de knutselwerkjes om de bewoners te animeren. Via deze weg wil de scouts de bewoners motiveren de moed erin te houden en er toch een gezellig paasfeest van te maken.