Piepklein, wit of gekleurd: de hipste zonnebrillen op een rij

Dankzij het mooie weertje duiken we massaal onze kleerkast in. Bikini’s, shorts, jurkjes, sandalen en zonnebrillen worden opnieuw met veel plezier bovengehaald en hoewel we nu niet bepaald de winkelstraat in kunnen trekken, staat een nieuwe zonnebril misschien wel op je wensenlijstje. En die koop je gelukkig gemakkelijk op webshops.

Trend 1: Groot, groter, grootst

Hoe groter, hoe beter. Gigantische zonnebrillen, die de helft van je gezicht wegstoppen, zijn opnieuw van de partij en ze komen in verschillende vormen. Van vierkant tot rond. Ook de monturen met een platte bovenkant zie je vaak de revue passeren.

Vlnr: Ports 1961, Fendi, Nina Ricci en Max Mara Foto: Catwalk Pictures

Trend 2: Wit montuur

Niets zo zomers als wit. Witte broeken, enkellaarsjes, frivole zomerjurkjes én ook zonnebrillen. Met wit zit je gegarandeerd goed als het zonnetje komt piepen. Gespot in zowat elke vorm, van rond tot spits, van groot tot klein.

Vlnr: Tods, Blumarine en Givenchy Foto: Catwalk Pictures

Trend 3: Klassieke pilotenbril

De pilotenbril is een echte klassieker. Altijd modieus, altijd flatterend. Op elk gezicht. Ook dit seizoen is deze zonnebril een voltreffer, al komt hij wel met een kleine twist. Zo zorgen gekleurde glazen, hoge neusbruggen en ronde vormen voor net dat beetje extra schwung.

Vlnr: Michael Kors, Anna Sui Foto: Catwalk Pictures

Trend 4: Vrolijke kleurtjes

Monturen en glazen kleuren deze zomer roze, blauw, geel of groen. Elke kleur uit het kleurenspectrum komt aan bod. Nog een trend die overgewaaid is uit de nineties en je direct terug in de tijd katapulteert, die goeie, oude tijd waarin de Spice Girls als de trendsetters golden.

Vlnr: Antonio Marras, Missoni, Valentino en Versace Foto: Catwalk Pictures

Trend 5: Schildpad

Liever niets te gewaagd? Met een zonnebril met schildpaddenprint heb je een stijlvolle klassieker bij de hand, die absoluut tijdloos is. En het allerleukste? Je vindt ze in werkelijk alle gewenste vormen en groottes.

Vlnr: Sportmax, Bora Aksu, Alberta Ferretti en Fendi Foto: Catwalk Pictures

Trend 5: Ieni mieni

Schafte je vorige zomer een trendy, kleine zonnebril aan? Dan hoef je die nog niet meteen de prullenmand in te kieperen. Ook kleine monturen blijven populair. Vooral de monturen dan in de vorm van de ‘cat eye’.

Vlnr: Matty Bovan, Bora Aksu en Jarel Zhang Foto: Catwalk Pictures

Shopping? Witte zonnebril - 139 euro - W.R Juma, pilotenbril met schildpaddenprint - 35 euro - Izipizi, zachtroze zonnebril - 329 euro - Neubau, grote zonnebril - 399 euro - Silhouette, bril met schildpaddenprint - 64,95 euro - Les Specs, beige, grote zonnebril - 29,99 euro - Zara, grote zonnebril - 12,99 euro - H&M, pilotenbril - 214,95 euro - Burberry en roze bril - 19,99 euro - Mango