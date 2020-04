Een op drie cafés en restaurants kan failliet gaan door coronacrisis

Het is niet ondenkbaar dat een derde van de restaurants en cafés in ons land failliet gaat door de coronacrisis. Dat zegt econoom Peter De Keyzer, die verwacht dat de heropbouw van onze zwaar geteisterde economie heel lang kan duren. “Een auto die met 120 kilometer per uur crasht, heeft ook herstellingen en tijd nodig om opnieuw op die snelheid te halen.”