Vijf sluikstorten gevonden in Diest

Diest - De jongste dagen heeft de politie Demerdal vijf sluikstorten aangetroffen: in de Schotlandstraat, de Kluisbergstraat en aan de Oude Baan in Diest, aan de Hasseltsebaan in Deurne en in de Papenbroekstraat in Webbekom. De sluikstorten zijn opgeruimd door de stedelijke technische dienst. Naast een fikse boete moeten de sluikstorters opdraaien voor de opruimingskosten wanneer zij kunnen geïdentificeerd worden. De politie hoopt dat het sluikstorten vermindert nu de containerparken weer open zijn.