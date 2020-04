Twintig Belgische beautymerken om te ontdekken vanuit je zetel

Van plan om Belgische ondernemers een hart onder de riem te steken tijdens deze crisis en niet alleen op het vlak van mode? In ons land vind je ook veel beauty van eigen bodem. Een overzicht met twintig merkjes.

Close Brussels

De twee vriendinnen Tineke Bracke en Charlotte Walckiers uit het Brusselse lanceerden hun beautymerk, het huismerk van keten Planet Parfum, vorig jaar en trapten af met handzeepjes en lotions. Nu zijn er al nagellakjes, oogschaduwpaletten en een eigen lijn handgemaakte make-upborstels met klinkende namen zoals ‘I bet you look good on the dance floor’ bijgekomen.

Líkami

Marianne Priem, de vrouw achter het ecologische merk dat uit het IJslands vertaald gewoon ‘lichaam’ betekent, merkte de laatste jaren op dat we ons steeds bewuster worden van wat we op ons lichaam smeren. In die optiek ontwikkelde ze een verzorgingslijn op basis van plantaardige ingrediënten en natuurlijke oliën die geschikt is voor gevoelige huidjes.

Delbôve

Kapper Roger Delbôve vraagt zijn vrouw Marion, die bij Helena Rubinstein had gewerkt, homeostase-ondersteunende huidverzorging te ontwikkelen. In 1967 wordt Crème Sorcière gelanceerd. Andere producten volgen en worden in zijn Brusselse salons verkocht. In 2011 koopt Gina d’Ansembourg het merk over, geeft het een verjongingskuur en herlanceert het twee jaar later.

Cîme

Dit ecolabel van eigen bodem is onstaan uit een mooi verhaal uit de Himalaya. Toen vader en dochter Walter en Anke De Boeck tijdens een trektocht kennismaakten met allerlei bergplanten, kwamen ze op het idee om een beautylijn te ontwikkelen op basis van die plantenextracten. Vriendin Isabel Coppens, expert in natuurlijke en biologische huidverzorging, stapte mee in het avontuur dat ons vandaag onder meer nachtcrème en verstevigende bodylotion biedt.

Oy

Apotheker Inge Louf vindt niet dat het zweetproces moet worden onderbroken (wat traditionele antiperspiranten met aluminiumzouten doen door zweetklieren te blokkeren), maar dat geurtjes wel verdoezeld mogen. Haar alternatief: de Deo Wash- en Deo Scrubformules schakelen de bacteriën uit die geurtjes veroorzaken. Je zweet dus nog wel, maar dat ruik je niet meer.

YUN

Zeg maar dag aan puistjes. Microbiologen aan de Antwerpse universiteit zijn erin geslaagd om een lijn producten samen te stellen met probiotica die acne te lijf gaan. Maar er is meer: het gamma is intussen al uitgebreid met een collectie voor intieme hygiëne, voetverzorging en de standaard gevoelige huid.

Mylène

Met een leeftijd van 55 jaar is dit merk een echte klassieker in ons Belgenlandje. Het vergaarde veel bekendheid in de jaren 80 en 90 via home parties. Van gezicht- en lichaamsproducten: het gamma is anno 2020 heel breed. Een bestseller is het originele badschuim, dat heel veel schuim garandeert, en de nertsolie.

Bubbles at Home

Alles voor een wellnessmoment in je eigen badkamer vind je bij deze Belgische miniketen, met winkels in Brugge, Gent en Brussel. Van creatieve zeepjes waarmee je jezelf kunt wassen, als je ze niet gewoon wilt gebruiken als decoratie. Maar ook: kleurrijke en vegan producten met aandacht voor allerlei huidproblemen zoals eczeem, psoriasis en een extra droge huid.

Celestetic

Het Belgische beautybedrijf Celestetic omschrijft zichzelf als “een laboratorium voor medi- esthetiek”. De missie is om technologische innovaties te combineren met wetenschappelijke vooruitgang om zo tot producten te komen die huidprobleempjes helpen op te lossen. Een voorbeeld uit het gamma: een serum met een hoge concentratie vitamine C - denk aan het equivalent van drieduizend sinaasappels - om pigmentvlekken aan te pakken.

RainPharma

Het idee voor een ecologische beautylijn ontstond al in 2006, en na veel research was het merk in van Dominique Bastin 2010 een feit. Eerst pakte het uit met voedingssupplementen en shakes, vandaag zijn er ook verschillende verzorgingsproducten zoals handcrèmes en lotions beschikbaar. Zowel de ontwikkeling als de productie gebeurt in eigen land.

Nannic

Het gamma van René Nagels doet het - net zoals sommige andere merken uit deze lijst - goed in het buitenland. Het wordt vaak gebruikt bij mensen met allerlei huidproblemen en sleepte al verschillende prijzen in de wacht. Recent werd het Excellence-gamma in Zweden bekroond met de Beauty Oscar voor ‘Meest Luxueuze reeks’ van 2018. Bij het merk horen ook instituten waar je terechtkan voor specifieke verzorgingen.

Dou My Hands

Handhygiëne is belangrijk. Dat wist ook Sophie Douterloigne, die ooit in de betonsector werkte, lang voor de coronacrisis. Ze sleutelde drie jaar aan een formule voor haar eigen desinfecterende handsprays die je overal mee naartoe kan nemen. Het op en top Belgische merk heeft ook een dispenser ontwikkeld, die je in eventueel in de badkamer of het gastentoilet kan installeren.

Nomige

Doctor in de Dermatologische Wetenschappen Barbara Geusens vond geen producten die haar huid écht hielpen en besloot haar eigen cosmeticamerk op te richten, gebaseerd op wat ieders DNA over zijn/haar huid vertelt. De werkwijze? Via een speekseltest screent Geusens je DNA op ‘mankementjes’ die invloed hebben op je huid.

Self

Dit merk ontstond uit de teleurstelling van zakenvrouw en bezorgde mama Isabelle Ulenaers, vroeger klinisch psychologe. Ze vond maar geen producten voor haar dochtertje met een moeilijke, atopische huid en ging daarom zelf aan de slag. Dat leidde tot een natuurlijk gamma - op basis van onder meer kokosolie, macadamia, arganolie en sheaboter - in recycleerbare verpakkingen.

Thopise

De man achter dit merk is de Limburgse Thomas Peters. Hij is al een paar jaar actief in de wereld van cosmetica en huidverzorging en wil vooral exclusieve huidverzorgingsproducten betaalbaar houden. Geen geld om te investeren in diamanten, dan is zijn huidcrème op basis van diamantpoeder misschien een beter idee. Honderd procent Belgisch, met de focus op de rijpere huid en verpakt door mensen die moeite hebben om een ??plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Belgische make-up

Les Couleurs de Noir

Pharma More, het bedrijfje van de Gentse Dries Van de Walle en Gaëlle Verspeelt, brengt sinds 2012 volledig hypoallergene make-upproducten (van lipgloss tot oogschaduw) op de markt voor dames met een gevoelige huid. Dries, afkomstig uit een apothekersfamilie, vond dat het hoog tijd was op hypoallergene gamma’s een pak aantrekkelijker te maken.

Cent pur Cent

Visagiste Caroline Rigo wilde glamoureuze make-up maken, maar dan wel producten die niet zwaar zijn voor de huid. Dat resulteerde in een lijn minerale middelen, die niet getest zijn op dieren en honderd procent natuurlijk zijn. Een van de favorieten in de lijn is het losse blushpoeder, dat je wangen au naturel doet ‘blozen’.

Go as u.r

Annelies Lambert lanceerde Go as u.r vorig jaar. Ze werkte jaren als marketeer voor grote modebedrijven, maar wilde een eigen duurzaam, sociaal verantwoord merk uitbouwen. Zo zitten de cosmetica verpakt in gerecycleerd plastic, karton en potjes uit suikerriet en wordt de kledij onder meer gemaakt uit herwonnen visnetten en houtpulp.

BE Creative Make-Up

Ontstaan? In juni 2013 lanceert de parfumerieketen haar eigen make-uplijn, nadat ze goed geluisterd had naar de noden en vragen van haar klanten. Die willen betaalbare make-up van goede kwaliteit.

Pronails

Een gevestigde waarde in ons Belgenland: in 1981 richtte Catherine Claus het bedrijf op met de focus op professionele nagelverzorgingsproducten. Negen jaar geleden nam Paul Parein de fakkel van haar over. Vandaag staat het merk er nog steeds - er komen elk seizoen nieuwe kleurtjes, samengesteld door creatief directeur Michaël Van de Put, uit. En je kan als beautyfanaat opleidingen volgen tot nagelstyliste.