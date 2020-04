In Pairi Daiza is een in het wild uitgestorven pater-davidshert geboren

In dierenpark Pairi Daiza is een hertenkalfje geboren. Het gaat om een pater-davidshert, een hertensoort die de IUCN (International Union for Conservation of Nature) officieel heeft ingeschaald als “uitgestorven in het wild”. “De geboorte van dit hertenkalfje is uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit van de soort”, aldus Pairi Daiza donderdag in een persbericht.