Uitgestorven vleermuis duikt na 25 jaar weer op in Riemst en West-Vlaanderen

Riemst -

Een vleermuizensoort die tot voor kort als uitgestorven werd beschouwd in Vlaanderen, de grote hoefijzerneus, is opgedoken aan twee kanalen in West-Vlaanderen en Limburg. Dat meldt Natuurpunt. Dat de soort na enkele decennia weer ontdekt wordt, is waarschijnlijk te danken aan verbeterde technologie en doorgedreven onderzoek.