Ombudsdienst krijgt meer klachten door onbereikbare klantendienst Bpost

Het aantal bemiddelingsaanvragen bij de Ombudsdienst voor de postsector is in 2019 gedaald met 8 procent in vergelijking met het jaar voordien. Opmerkelijk is echter vooral dat de bemiddelingsdienst een stijgend aantal klachten ontving die nog niet werden ingediend bij het postbedrijf zelf. En dat is grotendeels het gevolg van de ontoegankelijkheid van de klantendienst van Bpost, hekelt de Ombudsdienst in zijn meest recente jaarverslag.